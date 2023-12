Dominic Thiem hat in der Qualifikation für das ATP-250-Turnier in Brisbane gleich zwei Gegner auf dem Platz.

Legende: Ungläubiger Blick Ob Dominic Thiem beim Anblick der Schlange ähnlich geschockt war, ist nicht überliefert. IMAGO / AAP

Dominic Thiem (ATP 98) hatte den ersten Satz gegen den einheimischen Youngster James McCabe (ATP 272) verloren, als aufmerksame Zuschauer eine Schlange am Spielfeldrand entdeckten. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und rief das Sicherheitspersonal herbei, um das von lokalen Medien als östliche Braunschlange identifizierte Reptil einzufangen. Erst nach einem 40-minütigen Unterbruch wurde die Partie wieder aufgenommen.

«Ich liebe Tiere sehr, besonders exotische», sagte Thiem. «Aber sie sagten, dass es sich um eine wirklich giftige Schlange handelte, und sie war in der Nähe der Ballkinder, also war es eine wirklich gefährliche Situation. Das ist etwas, was mir noch nie passiert ist und was ich definitiv nie vergessen werde», sagte die ehemalige Weltnummer 3 nach dem Match.

Thiem, der aufgrund von Verletzungsproblemen auf Platz 98 der Weltrangliste abgerutscht ist, konnte den Unterbruch wegstecken. Der Österreicher kämpfte sich im zweiten Satz nach drei abgewehrten Matchbällen zurück und gewann schliesslich mit 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.