Die abgelöste Weltnummer 1 wird nicht bei den ATP-1000-Events in Indian Wells und Miami an den Start gehen.

Legende: Kein nächster Triumph in Indian Wells Novak Djokovic bleibt nach seinem Forfait auf 5 Titeln in der Wüste sitzen. Keystone

Novak Djokovic fehlt bei den ATP-1000-Turnieren von Indian Wells und Miami. Das nationale Gesundheitszentrum der USA (CDC) halte an den Bestimmungen fest, wonach ausländische Flugreisende nur mit einer Corona-Impfung einreisen dürfen, teilte der Serbe mit. Er könne damit an den Turnieren in den USA nicht spielen.

Mitte Februar hatte Djokovic in einem BBC-Interview erklärt, nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. In Indian Wells war der 34-Jährige an Nummer 2 gesetzt. An seine Stelle rückt Grigor Dimitrov (BUL) nach.

Keine Möglichkeit für eine Einreise

Erst 3 Spiele im 2022

Djokovic war Anfang des Jahres kurz vor Beginn der Australian Open des Landes verwiesen worden und hatte daher seinen Titel in Melbourne nicht verteidigen können. Die langjährige Nummer 1 der Welt war in der Annahme nach Australien gereist, über eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise zu verfügen. Ein Bundesgericht hatte anders entschieden.

01:51 Video Archiv: Djokovic muss Australien verlassen Aus Sport-Clip vom 16.01.2022. abspielen

Sein einziges Turnier in diesem Jahr hat Djokovic bislang in Dubai gespielt. Dort war für eine Teilnahme nur ein negativer PCR-Test nötig, aber keine Corona-Impfung.