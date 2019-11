Legende: Wer gratuliert in London wem? Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas (l.). imago images

Sowohl für Dominic Thiem als auch für Stefanos Tsitsipas ist der Einzug ins Endspiel der ATP Finals eine Premiere. Während der 26-jährige Österreicher bei der 4. Teilnahme am Turnier der besten Acht erstmals im Final steht, schaffte der 5 Jahre jüngere Grieche dieses Kunststück im ersten Anlauf.

Dominic hat mich inspiriert, eine bessere Version meiner Selbst auf dem Court zu sein.

Thiem war nach dem Halbfinal-Sieg gegen Titelverteidiger Alexander Zverev selbstredend überglücklich. Auch Tsitsipas sagte nach dem Erfolg gegen Roger Federer, dass ein «Traum wahr geworden» sei.

Unterschiedliche Rollen in London 2016

Thiem diente Tsitsipas als Inspiration. Denn vor 3 Jahren war der damals 18-jährige Grieche einer der «Hitting Partner» des Österreichers bei den Finals.

Tsitsipas findet denn auch nur nette Worte für seinen Finalgegner. «Dominic hat mich inspiriert, eine bessere Version meiner Selbst auf dem Court zu sein», sagt er gegenüber der ATP beinahe ehrfürchtig.

Beide wollen Geschichte schreiben

In London duellieren sich die beiden zum 7. Mal, wobei Thiem im Head-to-Head mit 4:2 vorn liegt. Während Tsitsipas der jüngste Spieler seit Lleyton Hewitt 2001 werden will, der die Finals gewinnt, könnte Thiem als erster Österreicher überhaupt triumphieren. Wer auch immer die Oberhand behält: Es wird zum 4. Mal in Folge einen neuen Champion an der Themse geben.

