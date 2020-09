Marc-Andrea Hüsler verliert den Halbfinal in Kitzbühel gegen Miomir Kecmanovic in 3 Sätzen.

Legende: Reihte in Kitzbühel Sieg an Sieg Marc-Andrea Hülser. Freshfocus

Am Schluss ging Marc-Andrea Hüsler gegen Miomir Kecmanovic etwas die Luft aus. Im 3. Satz führte der 24-jährige Zürcher (ATP 303) zu Beginn noch mit Break 2:1. Diesen Vorteil gab er aber sogleich wieder aus der Hand. Kecmanovic (ATP 47) nahm Hüsler zweimal den Service ab und zog auf 5:2 davon. Nach 2:19 Stunden verwertete der Serbe seinen 2. Matchball zum 6:2, 5:7 und 6:3-Sieg.

Überzeugende Turnier-Woche

Hüsler kann trotz dem Halbfinal-Out auf ein sehr starkes Turnier zurückblicken. Vor der Woche in Kitzbühel hatte er auf ATP-Stufe erst einmal eine Partie gewonnen, 2018 beim Swiss Open in Gstaad. Nun reihte der Schweizer Davis-Cup-Spieler inklusive Qualifikation 5 Siege aneinander, darunter seine ersten 3 gegen Top-100-Spieler.

Dank seinem starken Abschneiden in Kitzbühel wird Hüsler, aktuell auf Position 303 klassiert, in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne machen und wird am Montag um Position 220 herum klassiert sein.