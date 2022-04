18 Jahre als Profi sind genug: Jo-Wilfried Tsonga, der am 17. April seinen 37. Geburtstag feiert, wird nach den French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) zurücktreten. Das gab der Franzose am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt.

Er sei körperlich nicht mehr in der Lage, sein bestes Niveau zu erreichen, liess der Wahl-Waadtländer verlauten. Tsonga, einst die Nummer 5 der Welt, wurde in den letzten 4 Jahren durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen und ist in der Weltrangliste mittlerweile auf Position 220 abgerutscht. «Seit einigen Wochen habe ich beschlossen, dass ich dieses Jahr nach den French Open aufhören werde. Es werden meine 15. sein», sagte Tsonga.

Seinen 18. und letzten Titel auf der ATP-Tour holte er im Herbst 2019 in Metz. 2008 stand er im Final der Australian Open (Viersatz-Niederlage gegen Novak Djokovic). Zuvor hatte er im Halbfinal eines seiner besten Spiele gezeigt und Rafael Nadal nur 7 Games überlassen. 2011 musste er sich im Endspiel der ATP Finals Roger Federer in 3 Sätzen geschlagen geben.