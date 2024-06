Legende: Hält das Knie? Novak Djokovic beim Training in Wimbledon. Keystone/AP/John Walton

Bei Olympia in Paris will Novak Djokovic Ende Juli sicher antreten. Ob er nach seiner Knieverletzung gar schon in Wimbledon sein Comeback gibt, lässt der Serbe allerdings offen. Er ist nach London gereist und hat das Training wieder aufgenommen.

«Wenn ich weiss, dass ich dicht am Maximum spielen kann oder auf dem Maximum, dann werde ich spielen. Wenn nicht, dann werde ich jemand anderem die Chance geben, zu spielen», erklärte Djokovic gegenüber der BBC. Eine Entscheidung werde in Rücksprache mit seinem Team in den nächsten vier bis sechs Tagen fallen. Das Rasen-Major beginnt am kommenden Montag.

Meniskusriss in Paris

Bei den French Open hatte sich Djokovic beim Achtelfinal-Sieg gegen den Argentinier Francisco Cerundolo einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen. Danach gab er für den Viertelfinal Forfait und unterzog sich einem Eingriff. Derzeit trainiert der 24-fache Grand-Slam-Sieger mit einer Bandage am rechten Knie.