Dank einem 6:4, 6:4 gegen Tallon Griekspoor steht Dominic Stricker bei den Swiss Indoors in den Achtelfinals.

Der Berner schlägt stark auf und lässt erst im allerletzten Game die einzigen beiden Breakbälle zu.

Der nächste Gegner von Stricker steht noch nicht fest.

Wie schon 2022 und 2023 steht Dominic Stricker (ATP 258) bei den Swiss Indoors in Basel auch 2024 in den Achtelfinals. Beim 6:4, 6:4 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 35) zeigte der mit einer Wildcard ausgestattete Berner eine feine Leistung. Vor allem sein Aufschlag war überragend (14 Asse).

Ein Break mit Ansage

Dank einem mutigen Return an die Grundlinie schaffte Stricker im 3. Game des Startsatzes das frühe Break. In der Folge geriet der French-Open-Juniorensieger von 2020 bei eigenem Service nie in Gefahr, so dass der 1. Umgang nach lediglich 27 Minuten in trockenen Tüchern war.

Auch im 2. Satz fand Griekspoor bei Aufschlag Stricker praktisch nicht statt. Umgekehrt war dies nicht der Fall. Stricker erspielte sich im 5. Game einen und im 7. Game gar zwei Breakbälle, konnte jedoch keinen davon nutzen. Als im 9. Game die 4. Möglichkeit folgte, schlug Stricker aber zu. Nachdem ein Vorhandschlag von Griekspoor zu lange geraten war, war das 5:4 Tatsache.

Kurzes Nervenflattern vor der Ziellinie

Als Stricker zum Matchgewinn aufschlagen konnte, schwächelte er zum ersten und einzigen Mal etwas beim Service. Griekspoor kam so zu seinen ersten beiden Breakchancen im ganzen Match. Weil der Niederländer jedoch beide ausliess – die erste davon fahrlässig mit einem einfachen Volley ins Netz – beendete Stricker wenig später die Partie mit seinem 1. Matchball. Griekspoor verschätzte sich dabei am Netz.

Dank diesem Erfolg gegen einen Top-40-Spieler setzt Stricker den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Beim Turnier in Stockholm hatte der 22-Jährige unter anderem den Italiener Matteo Berrettini (ATP 42) geschlagen und die Viertelfinals erreicht.

Strickers Gegner in der 2. Runde in Basel wird entweder Nicolas Jarry (CHI) oder der an Nummer 4 gesetzte Holger Rune (DEN) sein.