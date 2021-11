«Mein Plan ist es, im Dezember in Abu Dhabi zu spielen, dann ein Turnier vor Australien und dann die Australian Open», sagte der Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien am Montag am Rande einer Sponsorenveranstaltung in Paris: «Das ist mein Ziel. Wir arbeiten hart daran, es zu verwirklichen.»

Der 35-jährige Nadal hatte Anfang August auf der ATP-Tour in Washington seine bislang letzte Partie gegen den Südafrikaner Lloyd Harris bestritten und diese verloren, im Anschluss zog der Sandplatzkönig wegen dauerhafter Probleme am linken Fuss seine Teilnahme an den US Open zurück. Zuvor hatte Nadal wegen der chronischen Blessur seinen Start in Wimbledon sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt.

Das Einladungsturnier in Abu Dhabi findet vom 16. bis 18. Dezember statt. Das erste Highlight der neuen Saison sind die Australian Open (17. bis 30. Januar).