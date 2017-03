Fast fehlerfreier Federer lässt Nadal verzweifeln

Roger Federer hat das 36. Duell gegen Rafael Nadal dominiert: Der Baselbieter schlug den Spanier im Indian-Wells-Achtelfinal klar mit 6:2, 6:3 und trifft nun auf Nick Kyrgios.

Die Live-Highlights bei Federer - Nadal 2:06 min, vom 16.3.2017

Der Schweizer zieht einen Traumtag ein und macht den Sieg nach nur 68 Minuten klar

Zum ersten Mal in ihrer langen Rivalität kann Federer dreimal in Folge gegen Nadal gewinnen

Im Viertelfinal wartet Djokovic-Bezwinger Nick Kyrgios

Es war ein denkwürdiges 36. Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Der Schweizer strotzte nur so vor Selbstvertrauen und schlug Winner um Winner. Nach den Finalsiegen in Basel 2015 und an den diesjährigen Australian Open setzte sich wiederum Federer durch.

Der vierfache Indian-Wells-Sieger gewann den Achtelfinal gegen den Mallorquiner nach nur 68 Minuten 6:2, 6:3. Damit konnte Federer erstmals 3 Siege in Serie gegen Nadal feiern und verkürzte im Head-to-Head auf 13:23.

Perfekter Auftakt – perfekte Forsetzung

Der Schweizer hatte einen Start nach Mass hingelegt und dem Spanier gleich zu Beginn den Service abgenommen. Und es war der Auftakt in einen furiosen Match. Federer schlug konstant stark auf und musste im gesamten Spiel nur eine Breakchance abwehren.

Federers Returnwinner zum Doppelbreak

Den Aufschlag des Spaniers las er gut und sicherte sich mit einem wunderbaren Returnwinner das Doppelbreak zum 4:1. Nach nur 34 Minuten brachte er den Satz mit 6:2 ins Trockene.

Auch im 2. Durchgang konnte der 18-fache Grand-Slam-Gewinner dem Mallorquiner sein Spiel aufdrücken und schaffte wieder ein frühes Break. Der Schweizer konnte sein enorm hohes Niveau halten und stellte den Sieg nach 68 Minuten sicher.

Nicht Djokovic, sondern Kyrgios wartet

Im Viertelfinal kommt es nicht wie nach Papierform erwartet zum Duell mit Novak Djokovic, sondern mit Nick Kyrgios. Der Australier schaltete den Titelverteidiger in 2 Sätzen aus. Das bislang einzige Duell konnte Kyrgios vor 2 Jahren in Madrid gewinnen.

