Federer: «Geniessen, als wäre es mein letzter Titel»

Roger Federer spricht nach seinem Triumph in Basel über Frust, die Zukunft und den Stellenwert des 8. Titels bei seinem Heimturnier.

Federer über Frust im Final 1:57 min, vom 29.10.2017

Roger Federers 8. Titel bei den Swiss Indoors war ein hartes Stück Arbeit. Juan Martin del Potro forderte dem Lokalmatador alles ab. Der Schweizer musste den ersten Satz abgeben und liess nach Fehlern seinem Frust phasenweise ungewohnt freien Lauf.

«Ich war frustriert», gestand Federer im Nachhinein. «Ich habe blöde Fehler gemacht und falsche Entscheidungen getroffen.» Der Grund für seine emotionalen Ausbrüche war schnell gefunden: «In der Schweiz will man es unbedingt gut machen.»

Federer über den Stellenwert seines 8. Titels in Basel 0:50 min, vom 29.10.2017

«Der Stellenwert ist riesig», sagt Federer über den neuerlichen Triumph bei seinem Heimturnier. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch einmal erlebe», fügt er in gewohner Bescheidenheit hinzu. «Ich war selber überrascht, dass ich wieder in den Final eingezogen bin.» Natürlich hoffe er, dass er im kommenden Jahr zur Titelverteidigung antreten könne. Aber niemand wisse, was in einem Jahr sein werde. «Ich geniesse es immer, als wäre es mein letzter Titel.»

Federer über Ziele für die Zukunft 1:04 min, vom 29.10.2017

«Die Jagd nach der Nummer 1 ist eher abgebrochen», sagt Federer. Im Vordergrund steht aktuell anderes: «Wichtig ist für mich jetzt die Gesundheit.» Das Turnier hat an den Kräften gezehrt: «Ich bin müde und etwas angeschlagen.» Im Fokus liegen die ATP-Finals: «London ist mein grosses Ziel», blickt der 36-Jährige voraus. «Dort sind die Besten alle dabei. Dort will ich noch einmal richtig zuschlagen.»

Del Potro: «Es ist immer eine Ehre gegen dich zu spielen» Siempre es un honor jugar contra vos. Felicidades, @rogerfederer. Gracias a ustedes por el cariño y apoyo. /// Always a pleasure to play with you, @rogerfederer. Thanks for the love and support!! Ein Beitrag geteilt von Juan Martin del Potro (@delpotrojuan) am 29. Okt 2017 um 12:22 Uhr

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.10.2017, 14:45 Uhr