Federer: «Ich plane weit über Wimbledon hinaus»

Heute, 11:10 Uhr

Roger Federer lässt die Sandplatz-Turniere weitestgehend sausen und feilt stattdessen in Dubai an seiner Kondition. Vor der Abreise hat der Baselbieter in Lenzerheide ein ausführliches Interview gegeben.

Bild in Lightbox öffnen. Das Stuttgarter Rasenturnier (Mercedes Cup), bei dem Federer Mitte Juni antreten wird, lud ausgewählte Journalisten zum Interview nach Lenzerheide ein. Der 18-fache Major-Champion sprach dort unter anderem über... ...die Teilnahme am French Open: «Das werden wir am 10. Mai entscheiden, wenn wir das Training in Dubai abschliessen. Von Bedeutung wird sein, wie ich mich fühle, körperlich und mental. Nur spielen, damit gespielt ist, das mache ich nicht mehr.»

