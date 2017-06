Federer in Halle auf Titelkurs

Roger Federer steht beim ATP-Turnier von Halle zum 13. Mal in Serie im Halbfinal. Gegen Titelverteidiger Florian Mayer zeigte er eine bärenstarke Leistung.

Federer vs. Mayer: Der Matchball 0:35 min, vom 23.6.2017

Beim 6:3, 6:4 gegen Florian Mayer gab Roger Federer seinen Aufschlag kein einziges Mal ab.

Im Halbfinal kommt es zu einer Premiere: Gegen Karen Chatschanow (ATP 38) hat der Schweizer noch nie gespielt.

In Halle ist Federer auf dem Weg zu seinem 9. Titel.

Spannend machte es Federer jeweils nur am Satzende: Im 1. Satz vergab der Schweizer beim Stand von 5:2 3 Satzbälle, im 2. Durchgang bei 6:3, 5:3 2 Mal die Chance, den Match vorzeitig zu beenden.

Besser machte er es ansonsten: In den 67 Minuten Spielzeit war der Schweizer stets Herr im Haus und liess nur wenig zu. Dazu brannte er ein offensives Feuerwerk ab: Nicht weniger als 32 Winner produzierte der 35-Jährige bei 22 Fehlern.

Mayer weiter ohne Sieg gegen Federer

Mayer zeigte keine schwache Leistung, war aber nie in der Lage, Federer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Er verlor im 8. Duell zum 8. Mal gegen den Schweizer.

Damit winkt Federer in Halle weiterhin der 9. Titel. Gegner in der Runde der letzten 4 ist Karen Chatschanow. Gegen den 21-Jährigen hat Federer noch nie gespielt. Der Russe bestreitet in Halle das erste Rasenturnier seiner Karriere.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.06.17, 15:30 Uhr