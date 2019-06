Roger Federer geht in Halle auf seinen 10. Turniersieg los. Er fühle sich «ausgeruht, richtig frisch» und mit «viel Mumm» ausgestattet.

Federer in Halle

«Der Sieg muss immer das Ziel sein hier in Halle», sagte der Grand-Slam-Rekordsieger im Vorfeld des renommierten Rasen-Turniers.

«Ich bin verletzungsfrei, ich spüre total viel Mumm, ich liebe es einfach, an diesem Ort zu spielen. Und deshalb gehe ich mit einem sehr guten Gefühl in das Turnier», so Federer.

Meilenstein lockt

Ein Triumph in Halle hätte für den 37-Jährigen eine ganz besondere Note – schliesslich hat Federer noch kein Turnier auf der ATP-Tour 10 Mal gewonnen. «Es wäre einfach wahnsinnig, das zu schaffen», sagte Federer, der zum 17. Mal in Ostwestfalen aufschlägt und am Dienstag ins Turnier einsteigt.

Das Selbstvertrauen beim Schweizer ist nach seinem erfolgreichen Comeback auf Sand bei den French Open gross. «Es war schon gut, bei einem Grand Slam mal wieder in den Halbfinal gekommen zu sein», sagte Federer. Für die anstehende Rasensaison mit dem Highlight Wimbledon (1. bis 14. Juli) fühlt sich Federer «richtig frisch, gut ausgeruht und bereit».