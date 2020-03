Am 28. März 2004 kam es in der 3. Runde des ATP-Turniers in Miami zum 1. Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal.

Mit den Turniersiegen an den Australian Open, in Dubai sowie in Indian Wells im Gepäck und als Weltnummer 1 ging Roger Federer als heissester Titelanwärter ins Turnier in Miami.

Nach einem Freilos und einem Sieg über Nikolai Dawidenko traf der damals 22-Jährige in Runde 3 am 28. März 2004 auf einen jungen Spanier. Sein Name: Rafael Nadal. Der damals 17-jährige Mallorquiner galt zwar als grosses Versprechen. Federer war dennoch haushoher Favorit.

Angeschlagener Federer chancenlos

Doch es kam anders: Der Schweizer blieb gegen Nadal ohne Chance. 3:6, 3:6 hiess es nach 69 Minuten. Das klare Verdikt war allerdings nicht nur das Verdienst des Spaniers. Federer trat in Miami angeschlagen an, hatte er doch kurz zuvor in Indian Wells einen Sonnenstich erlitten.

Was man am 28. März 2004 nicht wissen konnte: Federer vs. Nadal war die 1. Begegnung zweier Spieler, die das Tennis seither während mehr als anderthalb Jahrzehnten prägen sollten. Federer vs. Nadal wurde zum wohl grössten Duell in der Tennis-Geschichte und zu einem der überragenden in der Sport-Geschichte.