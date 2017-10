Federer trifft erneut auf einen «Lieblingsgegner»

Am Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Paris-Bercy trifft Roger Federer in der 2. Runde auf den französischen Wildcard-Spieler Pierre-Hugues Herbert oder den Spanier Feliciano Lopez. Herbert (ATP 83) hatte die Auslosung als Glücksgott selber vorgenommen. Gegen ihn hat Federer noch nie gespielt, wogegen er gegen den Linkshänder Lopez (ATP 33) alle 13 bisherigen Duelle für sich entschieden hat. Es ist allerdings offen, ob der Baselbieter in Paris antreten wird.