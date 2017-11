Federer verliert völlig überraschend gegen Goffin

Roger Federer ist bei den ATP Finals im Halbfinal an David Goffin gescheitert. Nach starkem Beginn muss er sich dem Belgier beim 6:2, 3:6, 4:6 erstmals überhaupt geschlagen geben.

Zusammenfassung Federer - Goffin Live-Highlights bei Federer - Goffin Zusammenfassung Federer - Goffin 2:29 min, vom 18.11.2017

Live-Highlights bei Federer - Goffin 3:09 min, vom 18.11.2017

Roger Federer kassiert im 7. Duell mit David Goffin die 1. Niederlage

Nach starkem Beginn baut der Schweizer ab und verliert 6:2, 3:6, 4:6

Federer hat durchaus Chancen zum Sieg, nutzt aber nur 2 von 11 Breakchancen

David Goffin hat an den ATP Finals die ganz dicke Überraschung geschafft: Der 26-jährige Belgier eliminierte mit Roger Federer den Topfavoriten auf den Turniersieg – es war im 7. Anlauf sein 1. Sieg gegen sein einstiges Idol.

Wende zu Beginn des 2. Satzes

Nachdem der Schweizer im Startsatz noch alles im Griff gehabt hatte, drehte Goffin die Partie zu Beginn des 2. Durchgangs. Während sich der Belgier zusehends steigerte, schlichen sich bei Federer ungewohnte Fehler ein.

Bei Federers 1. Aufschlagsspiel im 2. Satz erarbeitete sich Goffin seinen 1. Breakball der Partie – und verwertete diesen mit einem Winner. Diesem Rückstand rannte Federer vergeblich hinterher; die einzige Breakchance vergab er mit einem Vorhandfehler leichtfertig.

Goffin spielt gross auf

Im Entscheidungssatz setzte Goffin seinen Kontrahenten dank ausgezeichneter in seinen Grundlinienschlägen konstant unter Druck und holte sich nach einem Fehler Federers gleich wieder ein Break zum 2:1.

Und mit der Sensation vor Augen wurde Goffin nicht etwa nervös, sondern spielte phasenweise grossartig auf. Der Belgier musste nur einen weiteren Breakball Federers – den 11. und letzten – abwehren. Trotz eines Doppelfehlers im letzten Aufschlagsspiel brachte Goffin seinen grössten Sieg nach 1:45 Stunden souverän ins Trockene.

Im Final vom Sonntag trifft der Überraschungsmann auf Grigor Dimitrov oder Jack Sock. Der Bulgare und der Amerikaner bestreiten den 2. Halbfinal am Samstagabend (ab 21:10 Uhr auf SRF zwei).

Unschönes Saisonende für Federer

Während Goffin vor einem Karriere-Highlight steht, erlebte Federer ein apruptes Ende einer sonst so glänzenden Saison. Statt am Sonntag seinen 7. Titel bei den Finals zu jagen, beendet er das Jahr 2017 mit 7 Turniersiegen – wobei die Grand-Slam-Siege Nummer 18 und 19 in Melbourne und Wimbledon alles überragen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.11.2017, 15:00 Uhr