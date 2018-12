3. Juli 2001, Achtelfinaltag in Wimbledon: Roger Federer steht seinem Idol Pete Sampras, dem siebenmaligen Sieger, auf dem «heiligen Rasen» gegenüber. Der 19-Jährige spielt gross auf und beendet die Serie des Amerikaners, der zuvor in Wimbledon 31 Spiele in Folge gewonnen hat. Federer sinkt nach dem 7:6, 5:7, 6:4, 6:7, 7:5-Erfolg ungläubig auf die grüne Unterlage – nicht zum letzten Mal in seiner Karriere.

Die Partie ist ein erster grosser Meilenstein in Federers Werdegang, den der Dokumentarfilm «Roger Federer – 20 Jahre on Tour» beleuchtet. Im Video oben erhalten Sie einen ersten Vorgeschmack.