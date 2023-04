Daniil Medwedew schlägt Jannik Sinner in 2 Sätzen und triumphiert beim ATP-1000-Turnier in Miami.

Der Lauf von Daniil Medwedew (ATP 5) hält an: Der Russe setzte sich im Final von Miami gegen den Italiener Jannik Sinner (ATP 11) in 94 Minuten mit 7:5 und 6:3 durch und feierte seinen 4. Titel in der laufenden Saison.

Die Entscheidung fiel am Ende des ersten Satzes, als der 27-Jährige aus Moskau vom 5:5 zum 2:0 im zweiten Durchgang vier Games in Folge gewann. Für Medwedew ist es im 32. Final der 19. ATP-Titel. In Florida war er in den letzten beiden Jahren jeweils im Viertelfinal gescheitert, weiter kam er zuvor nie.

Legende: 4. Titel in diesem Jahr Daniil Medwedew triumphiert in Florida. imago images/Geoff Burke

24 der letzten 25 Partien gewonnen

Medwedew gewann seit dem enttäuschenden Auftritt an den Australian Open (Out in der 3. Runde) nun 25 von 26 Partien und ist damit der erfolgreichste Spieler des Jahres. Die einzige Niederlage musste er vor zwei Wochen im Final von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz (ESP) einstecken.

Sinner kann gegen Medwedew nicht gewinnen

Für Sinner, der im Halbfinal Alcaraz aus dem Turnier geworfen und damit dem Serben Novak Djokovic die Rückkehr an die Spitze des Rankings ermöglicht hat, bleibt Medwedew ein Angstgegner: In allen 6 Duellen mit der ehemaligen Weltnummer 1 ging der Südtiroler als Verlierer vom Platz.