Stan Wawrinka unterliegt Andy Murray in einem umkämpften Final von Antwerpen mit 6:3, 4:6, 4:6.

Für den Schotten, der nach einer Hüftoperation auf dem Weg zurück ist, ist es der 1. Titel seit 2017.

Wawrinka verpasst seinerseits den 1. Turniersieg seit 2 Jahren.

Nachdem Stan Wawrinka einen einfachen Ball bei Matchpoint für Andy Murray ins Aus gespielt hatte, flossen beim Schotten schnell die Tränen. Es war die Krönung einer eindrücklichen Aufholjagd – und die Krönung nach einer langen Leidensgeschichte.

Wawrinka gibt Sieg aus der Hand

Für Wawrinka war die Dreisatz-Niederlage im Final von Antwerpen indes äusserst bitter, hatte er das Geschehen doch bis zum Stand von 6:3, 3:1 dominiert. Nachdem er Chancen zum Doppelbreak ausgelassen hatte, schlichen sich beim Schweizer Fehler ein. Und Murray zeigte, dass seine Kämpferqualitäten noch immer beeindruckend sind.

Auch mit künstlicher Hüfte top

Der Schotte schaffte den Satzausgleich und biss sich auch in den Entscheidungsdurchgang rein. Und in diesem behielt Murray das bessere Ende für sich. «Das ist einer der grössten Siege», freute sich Murray. «Das bedeutet mir sehr viel.»

Dabei hatte der 32-Jährige vor seiner Hüftoperation im Januar eigentlich schon den Rücktritt erklärt. Doch nach dem Einsatz einer künstlichen Metallhüfte ging es ihm so gut, dass er am Comeback arbeitete.

Ich hätte nicht erwartet, noch einmal in dieser Position zu sein.

Auf der ATP-Tour bestritt Murray im August nach rund 7-monatiger Pause seine erste Einzelpartie, nachdem er sich zuvor mit Doppel- und Mixed-Einsätzen wieder rangestastet hatte. «Die letzten Jahre waren sehr schwierig», sagte der überwältigte Olympiasieger, «ich hätte nicht erwartet, noch einmal in dieser Position zu sein.»

Wawrinkas Durststrecke hält an

Während Wawrinka damit weiter auf seinen 1. Turniersieg seit 2017 wartet und die 2. Finalniederlage des Jahres nach Rotterdam erlitt, hat Murray mehrfach Grund zum Jubeln. Nach seinem 46. Turniersieg – dem ersten seit März 2017 in Dubai – wird er in der Weltrangliste am Montag einen Sprung von rund 100 Plätzen in die Region um 150 machen.

Legende: Musste Murray zum Sieg gratulieren Stan Wawrinka mit der «Trophäe» des Finalverlierers. Keystone

