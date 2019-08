Medwedew triumphiert in Cincinnati

Zwar musste Daniil Medwedew den Turniersieg noch nach Hause bringen. Die Vorentscheidung fiel aber bereits im Tiebreak des 1. Durchgangs. Ab dem Stand von 2:2 weigerte sich der Russe, Fehler zu begehen und spielte David Goffin mit zermürbenden Ballwechseln müde.

Die Folge waren 4 Punkte in Serie zum 6:2. Am Ende war es Goffin selbst, der seinem Widersacher den Startsatz mit einem Doppelfehler «schenkte».

Medwedew zu konstant

Zuvor hatten sich die beiden Überraschungsfinalisten einen Kampf auf Augenhöhe geliefert. Zwar ging Medwedew schnell mit Break in Führung. Doch Goffin fand einen Weg zurück und trug seinen Teil zu einem attraktiven 1. Umgang bei.

Legende: Premiere Daniil Medwedew triumphiert erstmals an einem ATP-1000-Turnier. Reuters

Der verlorene Tiebreak brachte den 28-jährigen Belgier aber kurz aus der Fassung und so kassierte Goffin sogleich das Break. Von diesem Rückschlag vermochte sich die Weltnummer 19 nicht mehr zu erholen. Auch, weil Medwedew von der Grundlinie wie schon die ganze Woche sehr konstant agierte.

Der erste von vielen grossen Titeln?

Nach 1:39 Stunden verwertete Medwedew seinen 1. Matchball. Für den 23-Jährigen ist der Triumph in Cincinnati der erste Titel an einem ATP-1000-Turnier. Erst vor einer Woche hatte er diesen in Montreal noch knapp verpasst (Finalniederlage gegen Rafael Nadal).

Auf dem Weg zum Turniersieg im US-Bundesstaat Ohio schaltete Medwedew im Viertelfinal den Wawrinka- und Federer-Bezwinger Andrej Rublew sowie im Halbfinal die Nummer 1 Novak Djokovic aus. Dank dem Titel macht Medwedew in der Weltrangliste einen Sprung vom 8. auf den 5. Rang.

