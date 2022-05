Es musste Mitte Mai werden, ehe Novak Djokovic (ATP 1) über seinen ersten Saisontitel jubeln kann. Beim ATP-1000-Turnier in Rom zeigte er einen regelrechten Steigerungslauf, welcher im Finalsieg gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 5) gipfelte. Der 34-jährige Serbe siegte in knapp anderthalb Stunden mit 6:0, 7:6 (7:5).

Tsitsipas vom Tempo überfordert

Speziell im ersten Satz zeigte Djokovic makelloses Tennis. Der 20-fache Grand-Slam-Champion hetzte seinen sichtlich überforderten Widersacher über den Platz und erteilte ihm die Höchststrafe. Noch nie zuvor hatte Tsitsipas auf der ATP-Tour einen Startsatz mit 0:6 verloren.

Davon liess sich der Grieche aber nicht aus dem Konzept bringen. Mit neuem Fokus und mehr Sicherheit in den Grundschlägen konnte er im 2. Durchgang auf 5:2 davonziehen. Zum Satzausgleich reichte es aber dennoch nicht. Dies, weil Djokovic sein unbändiges Kämpferherz bewies und sich ins Tiebreak rettete. Dort verwertete die Nummer 1 der Welt gleich ihren ersten Matchball zum 6. Titel in der «Ewigen Stadt». Es war für Djokovic der 6. Sieg in Folge gegen Tsitsipas.

00:47 Video Der Matchball von Novak Djokovic Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Gute Vorzeichen für Roland Garros

Damit ist Djokovic die Hauptprobe für die in einer Woche beginnenden French Open vollauf geglückt. Der Serbe geht an der Porte d'Auteuil als Titelverteidiger an den Start. Im Vorjahr konnte er sich trotz 0:2-Satzrückstand im Final gegen Tsitsipas durchsetzen. Er hat das Grand-Slam-Turnier in Paris bereits zweimal gewinnen können.