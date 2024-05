Nach langanhaltenden Rückenproblemen sieht Dominic Stricker Licht am Horizont. Die French Open kommen aber zu früh.

Stricker kündigt Comeback per Anfang Juni an

Legende: Ist bald wieder fit Dominic Stricker. Keystone/Georgios Kefalas

Seit den NextGen-Finals Ende letzten Jahres in Dschidda hat Dominic Stricker keine Partie mehr bestritten. Rückenprobleme zwangen den Berner zur langen Auszeit. Comeback-Pläne mussten immer wieder über den Haufen geworfen werden.

Das Ende der Leidenszeit ist allerdings in Sicht: «Meine Trainer, Ärzte und ich sind guten Mutes, dass es ab Juni wieder losgehen kann», vermeldet Stricker in einem kurzen Statement auf seiner Homepage – und gibt gleichzeitig bekannt, dass er für die French Open (Start am 26. Mai) Forfait geben muss.

Rückkehr auf Rasen

Gemäss dem Blick will der 21-Jährige bei den Rasen-Challenger-Turnieren in Surbiton und Nottingham (beide GBR) wieder angreifen. Der Zeitpunkt der Rückkehr im Juni ist wohl nicht zufällig gewählt. Weil er dann sechs Monate auf der Tour gefehlt hat, dürfte Stricker von einem «Protected Ranking» profitieren und eine Weltranglistenposition unter den Top 100 einnehmen.

Damit wären die Aussichten für grosse Turniere wie Wimbledon und die US Open um einiges besser. Momentan wird Stricker auf Rang 121 geführt.

