Legende: Muss seine Schweizer Fans enttäuschen Stan Wawrinka. Keystone/EPA/Anders Bjuro

Auf seinen Social-Media-Kanälen hat Stan Wawrinka seinen Rückzug vom Sandplatzturnier in Gstaad bekanntgegeben. «Auch wenn ich über meine Fortschritte glücklich bin: Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Um Siege auf höchstem Niveau einzufahren, bin ich noch nicht kompetitiv genug», begründete der 37-Jährige die Absage.

Wawrinka legt Fokus auf US Open

Diese Woche hatte der Romand im schwedischen Bastad in der ersten Runde gegen den Spanier Pablo Carreno Busta verloren und sich dabei keinen Breakball erspielen können. Insgesamt hat er seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause 7 von 10 Partien verloren. Wawrinka kündigte seine Rückkehr auf die Tour für die Turnierserie in Nordamerika mit den US Open (29. August bis 11. September) als Höhepunkt an.

Zuletzt hatte Wawrinka in Gstaad 2013 aufgeschlagen. 2005 hatte er den Final erreicht, wo er Gaston Gaudio unterlegen war. In seiner Mitteilung bekräftigte er, 2023 im Berner Oberland dabei sein zu wollen.