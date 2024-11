«Willkommen an Bord, Coach»: Djokovic holt Murray in sein Team

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Spannen neu zusammen Novak Djokovic (r.) und Andy Murray (Archiv). Keystone/Action Plus

«Willkommen an Bord, Coach Andy Murray»: Das sagt Novak Djokovic in einem auf X veröffentlichten Video. Der serbische Rekord-Grand-Slam-Champion holt den kürzlich zurückgetretenen Schotten in sein Team. Murray soll Djokovic während den im Januar beginnenden Australian Open (ab 12.1.) betreuen.

«Ich freue mich darauf, einen meiner grössten Rivalen auf derselben Seite des Netzes als Trainer zu haben», sagte Djokovic. Murray seinerseits liess sich wie folgt zitieren: «Ich werde mich Novaks Team in der Offseason anschliessen und ihm bei der Vorbereitung auf die Australian Open helfen.»

Schon lange befreundet

Murray, der in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turniere und zwei Mal Olympia-Gold gewonnen hat, trat in diesem Sommer nach den Olympischen Spielen in Paris von der Tennisbühne ab.

Djokovic und Murray sind beide 37 Jahre alt und spielten schon als Junioren gegeneinander. Als Profis trafen sie 36 Mal aufeinander, wobei Djokovic mit 25:11 die Nase vorn hatte. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft, Murray war bei Djokovic gar Trauzeuge.