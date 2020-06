Coaches von Federer, Djokovic & Co. lassen sich versteigern

Legende: Gibt für einmal nicht Federer die Tipps Fans können ein Training mit Ivan Ljubicic gewinnen. Freshfocus

Wie die Spielervereinigung ATP am Montag mitteilte, haben Fans die Möglichkeit, Trainingsstunden mit Stars-Coaches, Link öffnet in einem neuen Fenster zu ersteigern. Das Geld aus der Auktion kommt Trainern zugute, die ihre Tätigkeit aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht ausüben können. Ein Teil des Geldes fliesst zudem in einen globalen Fonds zur Bekämpfung der Corona-Folgen.

«Die Corona-Pandemie hat die Möglichkeiten vieler Leute beschränkt, arbeiten zu können. Trainer sind da keine Ausnahme», sagte ATP-Boss Andrea Gaudenzi.

Zur Auktion zur Verfügung stellen sich:

Ivan Ljubicic (Trainer Roger Federer)

Marian Vajda (Novak Djokovic)

Carlos Moya (Rafael Nadal)

Patrick Mouratoglou (Serena Williams)

Paul Annacone (ehem. Federer)

Boris Becker (ehem. Djokovic)

Darren Cahill (ehem. Andre Agassi, Lleyton Hewitt)

Ivan Lendl (ehem. Andy Murray)

Goran Ivanisevic (ehem. Djokovic)

Brad Gilbert (ehem. Agassi, Murray)

Die Gewinner können im Rahmen von ATP-Turnieren und Grand Slams im kommenden Jahr mit den prominenten Lehrmeistern trainieren.