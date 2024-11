Fussball-Legende in Uruguay

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kann's auch mit dem Filzball Diego Forlan. Getty Images/Ernesto Ryan

In seiner Heimat Uruguay hat Diego Forlan erstmals ein Profi-Match im Tennis bestritten. An der Seite von Federico Coria (ARG) verlor der 112-fache Fussball-Nationalspieler gegen Boris Arias/Federico Zeballos in der 1. Runde des Challenger-Turniers von Montevideo 1:6, 2:6. Das Debüt folgte 5 Jahre nach seinem Rücktritt als Fussballer. Forlan hatte bis anhin bei Amateur- und Seniorturnieren zum Schläger gegriffen.

00:39 Video Forlan: «Werde weiter spielen und es geniessen» (span.) Aus Sport-Clip vom 14.11.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Der heute 45-Jährige lief in seiner Fussballkarriere unter anderem für Manchester United, Atletico Madrid und Inter Mailand auf. Er wurde englischer Meister und gewann die Copa America sowie die Europa League. Bei der WM 2010 holte er sich den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers.

Auch Maldini mit Ausflug ins Profi-Tennis

Vor Forlan hatte bereits der italienische Ex-Nationalspieler Paolo Maldini als ehemaliger Fussballer ein Tennismatch auf der Profitour bestritten. Zusammen mit seinem Trainer verlor der fünfmalige Champions-League-Sieger 2017 in der 1. Runde des Doppelturniers beim Challenger in Mailand in zwei Sätzen (1:6, 1:6).