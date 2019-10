Wawrinka am Donnerstag um 19 Uhr im Einsatz

Gegen Tiafoe in Basel

Legende: Wurde vom Publikum warm empfangen Stan Wawrinka. Keystone

Das TV-Programm am Donnerstag sieht wie folgt aus:

Nicht vor 17:00 Uhr: Tsitsipas - Berankis, Center Court (live auf SRF zwei)

Nicht vor 19:00 Uhr: Wawrinka - Tiafoe, Center Court (live auf SRF info)

Die Schweizer Tennisfans fiebern in Basel dem möglichen Viertelfinal-Duell zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka am Freitag entgegen. Während Federer vorgelegt hat, muss Wawrinka am Donnerstag noch seine Achtelfinal-Partie erfolgreich bestreiten.

Der 34-jährige Wawrinka trifft auf den 13 Jahre jüngeren Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 48). Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Der Lausanner wird aufgrund des möglichen Duells mit Federer besonders motiviert sein. In Basel gab es bisher nur ein Aufeinandertreffen: Federer gewann 2011 den Halbfinal 7:6, 6:2.

Weiter können Sie u.a. diese Partien verfolgen:

Ab 14:00 Uhr: Goffin - Opelka, Court 1 (live auf srf.ch/sport und in der Sport App)

Nicht vor 15:00 Uhr: Gasquet - Bautista Agut, Center Court (live auf srf.ch/sport und in der Sport App)