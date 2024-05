Der Serbe schlägt Tallon Griekspoor im Viertelfinal des ATP-250-Turniers in Genf in zwei Sätzen.

Novak Djokovic ist an den Geneva Open souverän in den Halbfinal eingezogen. Die serbische Weltnummer 1 profitierte beim 7:5, 6:1-Sieg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor auch von aufgeladenen Batterien. Griekspoor (ATP 27) hatte am Vormittag noch seinen unterbrochenen Achtelfinal gegen Denis Shapovalov zu Ende spielen müssen.

Im 1. Durchgang im Duell mit Djokovic schnupperte Griekspoor dennoch an der Satzführung. Der 27-Jährige erspielte sich beim Stand von 5:4 und Aufschlag Djokovic drei Satzbälle. Der gewohnt nervenstarke Grand-Slam-Rekordsieger wehrte jedoch alle Chancen mit dem Service ab und nahm Griekspoor im folgenden Game selbst den Aufschlag ab. Wenig später sicherte er sich den 1. Satz.

Auch Ruud weiter

Im 2. Umgang war es um den Widerstand des Niederländers geschehen. Djokovic führte früh mit 4:0 und verwertete nach 1:17 Stunden seinen ersten Matchball. Auf dem Papier wartet nun eine einfachere Aufgabe auf den 37-Jährigen. Im Halbfinal trifft er auf den Tschechen Tomas Machac (ATP 44), der sich gegen Alex Michelsen (ATP 65/USA) in zwei Sätzen durchsetzte.

Am Genfersee steht mit Casper Ruud (ATP 7) auch der mutmasslich grösste Konkurrent Djokovics in der Runde der letzten Vier. Der zweifache Genf-Sieger aus Norwegen setzte sich im Viertelfinal in drei Sätzen gegen den Argentinier Sebastian Baez (ARG/ATP 20) durch und duelliert sich am Freitag mit Flavio Cobolli (ATP 56) um den Finaleinzug.