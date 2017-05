«Goldenes» Duell: 50 Mal Nadal gegen Djokovic

49 Mal sind sich Nadal und Djokovic bisher gegenübergestanden – kein anderes Duell hat es in der Open Era öfters gegeben. Im Direktvergleich führt der Serbe mit 26:23. Die Premiere stieg im Viertelfinal der French Open 2006.

2012 begegneten sich Nadal und Djokovic in Melbourne zum 4. Mal in einem Grand-Slam-Final. Der Serbe setzte sich nach 5:53 Stunden mit 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7) und 7:5 durch. Noch nie hat ein Major-Endspiel länger gedauert.

4. Die gerissene Rekord-Serie

39 Partien in Folge gewann Nadal an den French Open zwischen 2010 und 2015 – Rekord. Im Viertelfinal vor 2 Jahren war dann aber Schluss mit dieser Serie. Djokovic liess dem «König von Roland Garros» keine Chance und siegte in 3 Sätzen.