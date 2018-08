Dank dem 4. Sieg gegen einen Top-10-Spieler in Serie steht der junge Grieche im Endspiel von Toronto.

Dominic Thiem (ATP 8), Novak Djokovic (ATP 10) und Alexander Zverev (ATP 3) – diese drei Spieler hatte Stefanos Tsitsipas in Toronto der Reihe nach eliminiert. In der Nacht auf Sonntag liess der Youngster in der kanadischen Metropole einen weiteren Coup folgen.

In einem veritablen Krimi besiegte er im Halbfinal Kevin Anderson (ATP 6) mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7). Im Tiebreak des 3. Satzes wehrte der Grieche einen Matchball ab, nachdem er einen 6:4-Vorsprung verspielte hatte.

Legende: Stösst in die Top 15 der Welt vor Stefanos Tsitsipas. Keystone

Ultimative Reifeprüfung gegen Nadal

Im Final vom Sonntagabend kommt es damit zum Duell mit Rafael Nadal. Der Spanier setzte sich seinerseits in einer engen Partie gegen den Russen Karen Chatschanow (7:6, 6:4) durch.

Für Tsitsipas könnte das erfolgreichste Turnier seiner Karriere fast schon märchenhaft enden: Er feiert am Sonntag seinen 20. Geburtstag. Ein Sieg gegen die Weltnummer 1, der gleichbedeutend mit dem Titelgewinn wäre, könnte sich als Geschenk durchaus sehen lassen.