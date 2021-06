Für den Baselbieter beginnt die mit Abstand wichtigste Phase seiner Saison. In Halle peilt er Titel Nr. 11 an.

Gross war die Aufregung, als sich Roger Federer von den French Open zurückzog. Er gab für die Achtelfinal-Partie gegen Matteo Berrettini Forfait – obwohl er nicht verletzt war.

Dabei hatte der Baselbieters schon vor Roland Garros keinen Hehl daraus gemacht, aus welchem Grund er in Paris antrat: Um Spielpraxis zu sammeln und Informationen über seine Fitness zu erhalten; damit er für die Rasensaison bereit ist. Diese beginnt für ihn am Montag beim ATP-Turnier in Halle. Federer wird sich mit dem Belarussen Ilja Iwaschka (ATP 90) messen.

Wimbledon und Olympia vor Augen

Doch Halle ist nicht nur ein weiteres Turnier. Halle ist der Startschuss in die wichtigste Phase in Federers Jahr 2021.

Das Rasenturnier in Westfalen, wo Federer 10 Mal triumphieren konnte und als Titelverteidiger antritt, soll dem «Maestro» ein gutes Gefühl für die kommenden Kracher-Events geben: Wimbledon (28.6. bis 11.7.) und Olympia (23.7. bis 8.8.). Dort will der bald 40-Jährige seine glorreiche Karriere mit dem 21. Grand-Slam-Titel und Einzel-Olympiagold weiter veredeln.