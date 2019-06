Legende: Hat einen Lauf Félix Auger-Aliassime. Keystone

Vor genau einem Jahr war Félix Auger-Aliassime die Weltnummer 172 und mühte sich als 17-Jähriger auf der ATP-Challenger-Tour ab. Diesen Freitag nun schlug der Kanadier im Queen's Club den topgesetzten Stefanos Tsitsipas und machte sich zum jüngsten Halbfinalisten seit 20 Jahren.

Wenn er je die Chance erhält, gegen Nadal, Djokovic oder Federer zu spielen, wird er sie schlagen.

Damit setzte Auger-Aliassime eine beeindruckende Woche fort, in der er zuvor Grigor Dimitrov (ATP 45) und Nick Kyrgios (ATP 39) ausgeschaltet hatte. «Ich glaube, in diesem Jahr habe ich meinen Rhythmus gefunden», erklärte er den Erfolg. «Die jahrelange harte Arbeit zahlt sich nun aus.»

Klopft bei den Besten an

Im Halbfinal kommt es am Samstag nun zum Generationenduell mit Feliciano Lopez. Ein Sieg gegen den 37-jährigen Spanier würde Auger-Aliassime nicht nur in seinen bereits 4. ATP-Tour-Final in diesem Jahr bringen, er würde auch erstmals in die Top 20 vorstossen.

Und ab da scheinen dem Youngster keine Grenzen mehr gesetzt. Oder um es mit den Worten von Tsitsipas auszudrücken: «Wenn er je die Chance erhält, gegen Nadal, Djokovic oder Federer zu spielen, wird er sie schlagen.»