Der Spanier sichert sich in einem epischen Duell nach Satzrückstand den Titel beim ATP-500-Turnier in Peking.

Legende: Behielt in umkämpfter Partie die Oberhand Carlos Alcaraz. imago images/Xinhua

In einem hochklassigen, 3:21 Stunden dauernden Abnützungskampf hat sich Carlos Alcaraz (ATP 3) im Final von Peking gegen die Weltnummer 1 Jannik Sinner 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) durchgesetzt. Der Spanier, der zuletzt an den US Open bereits in der 2. Runde ausgeschieden war, bezwang Sinner damit auch im dritten Duell in diesem Jahr und holte sich am ATP-500-Turnier seinen insgesamt 16. Titel, den 4. im 2024.

Titelverteidiger Sinner war im Entscheidungssatz bei 5:4 aus seiner Sicht nur zwei Punkte vom Sieg entfernt. Auch im Tiebreak führte der Italiener zunächst 3:0, machte danach aber keinen einzigen Punkt mehr. Alcaraz hatte sowohl im ersten als auch im dritten Umgang einen Breakvorsprung preisgegeben.

Der 21-Jährige, der im Direktvergleich mit Sinner neu 6:4 führt, wird in der Weltrangliste wieder an Alexander Zverev vorbei auf Rang 2 vorrücken. Als nächstes steht das ATP-1000-Turnier in Schanghai auf dem Programm.