Legende: Mit ihm kamen die grossen Erfolge Stan Wawrinka mit Magnus Norman (rechts). Keystone

Stan Wawrinka (ATP 17) wird künftig nicht mehr von Magnus Norman gecoacht. «Nach 8 grossartigen Jahren haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden», gab der Romand am Montag via Instagram bekannt. «Unsere Partnerschaft war unglaublich stark, profitabel und enorm erfolgreich.»

Beim ATP-Turnier in Rom, wo Wawrinka in der 1. Runde scheiterte, hatte der Schwede den Schweizer noch begleitet. Wawrinka gewann unter Norman 3 Grand-Slam-Titel: Die Australian Open 2014, Roland Garros 2015 und die US Open 2016. Zudem stiess er bis auf Position 3 in der Weltrangliste vor.

Seit 2013 Coach von Wawrinka

«Drei Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, hat mein Leben verändert und ohne ihn hätte ich das nicht geschafft», schreibt Wawrinka. Der 35-Jährige steigt somit ohne seinen langjährigen Begleiter in die am nächsten Montag beginnenden French Open.

Norman war seit 2013 Wawrinkas Coach. Die Zusammenarbeit wurde einzig Ende 2017 für ein paar Monate unterbrochen, als sich Wawrinka von einer Knieoperation erholte.