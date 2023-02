Für Stan Wawrinka endet das ATP-500-Turnier in Rotterdam im Viertelfinal. Der Lausanner unterliegt Jannik Sinner deutlich.

Stan Wawrinka (ATP 130) hat in Rotterdam den Einzug in den Halbfinal verpasst. Gegen Jannik Sinner (ATP 14) steigerte sich der 37-jährige Waadtländer zwar nach verlorenem Startsatz. Dennoch unterlag er dem jungen Südtiroler nach 1:12 Stunden letztlich klar mit 1:6, 3:6.

Nachdem Wawrinka im 1. Satz nur ein Game hatte gewinnen können, hielt er im 2. Umgang besser mit seinem 21-jährigen Gegenüber mit – zumindest phasenweise. Mit Sinners Tempoverschärfungen hatte der Schweizer aber ebenso Mühe wie mit dessen Netzvorstössen.

Rückkehr in Top 100 muss warten

Für Wawrinka wäre der Halbfinaleinzug in Rotterdam gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste gewesen. Zwar nähert er sich dieser dank den beiden Siegen gegen Alexander Bublik und Richard Gasquet an, wird sie aber noch nicht knacken.