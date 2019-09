In Antwerpen am Start

Seit seinem Viertelfinal-Out an den US Open Anfang September hat Stan Wawrinka keine Partie mehr bestritten. Nun verlängert sich die Pause des Romands noch einmal. Nach St. Petersburg wird er auch beim ATP-500-Turnier in Tokio kommende Woche nicht am Start sein.

Zu den Gründen für seine Absage äusserte sich Wawrinka nicht. Gemäss Medienberichten laboriert er an einer Verletzung am Bein.

Legende: Ändert seine Pläne Stan Wawrinka. imago images

Rückkehr in Belgien

Auf die Tour zurückkehren will Wawrinka Mitte Oktober in Antwerpen. Das ATP-250-Turnier in Belgien ist heuer gut besetzt. Neben Lokalmatador David Goffin werden auch Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Milos Raonic und Andy Murray antreten.