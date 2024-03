Stan Wawrinka unterliegt dem Tschechen Tomas Machac in Indian Wells in drei Sätzen 6:7 (3:7), 6:4, 2:6.

In Indian Wells schon out

Legende: Muss derzeit unten durch Stan Wawrinka. Keystone/AP/Ryan Sun

Stan Wawrinka (ATP 70) kommt 2024 weiter nicht richtig auf Touren. Der Romand musste sich Tomas Machac (ATP 63) in Indian Wells nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit in drei Sätzen 6:7 (3:7), 6:4, 2:6 geschlagen geben.

Wawrinka hat damit in diesem Jahr weiterhin nur eine Partie für sich entscheiden können. In Buenos Aires bezwang er Pedro Cachin. An den Australian Open (Adrian Mannarino), in Rio de Janeiro (Facundo Diaz) und jetzt am ATP-1000-Turnier in Kalifornien schied er jeweils bei erster Gelegenheit aus.

02:57 Video Archiv: Wawrinka unterliegt Mannarino in Melbourne Aus Sport-Clip vom 15.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Gegen den 15 Jahre jüngeren Tschechen Machac führte Wawrinka im ersten Satz mit Break 3:1, gab den Vorsprung aber preis und verlor den Durchgang im Tiebreak. Der 38-Jährige kämpfte sich danach zwar zurück in den Match, büsste aber im Entscheidungssatz, in dem er gleich dreimal seinen Aufschlag abgab, für den Effort. Machac hatte den Schweizer bereits im ersten Duell der beiden im letzten Herbst in Stockholm in die Knie gezwungen.