Der Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 36) und der Brite Cameron Norrie (ATP 26) spielen in der Nacht auf Montag (MESZ) in Indian Wells um ihren ersten Titel auf Stufe ATP 1000.

Der 29-jährige Basilaschwili gewann im Halbfinal gegen Taylor Fritz (USA) mit 7:6 (7:5), 6:3, der drei Jahre jüngere Norrie schlug Grigor Dimitrov (BUL) 6:2, 6:4. Im bislang einzigen Aufeinandertreffen der beiden Finalisten setzte sich Norrie im März dieses Jahres in Rotterdam glatt 6:0, 6:3 durch.

Norrie zieht in den Final ein Aus Sport-Clip vom 17.10.2021.

Eine britische Premiere?

Basilaschwili, der im Viertelfinal Stefanos Tsitsipas ausgeschaltet hatte, hat in seiner Karriere bislang 5 ATP-Titel gewonnen, zwei davon (Doha, München) in diesem Jahr. Bei Norrie steht erst ein Turniersieg zu Buche: im Juli in Los Cabos. Er könnte der erste britische Sieger in Indian Wells werden, nachdem Andy Murray, Tim Henman und Greg Rusedski insgesamt viermal im Final gescheitert waren.