Henri Laaksonen trifft in der 1. Runde des ATP-1000-Turniers von Indian Wells auf den Argentinier Facundo Bagnis. Derweil sorgt Novak Djokovic für neue Aufregung.

Legende: Steht in Indian Wells im Einsatz Henri Laaksonen Keystone/Archiv

Der 29-jährige Laaksonen (ATP 87) trifft erstmals in seiner Karriere auf den drei Jahre älteren Bagnis (ATP 82). Der argentinische Linkshänder hat an einem Australian-Open-Vorbereitungsturnier Andy Murray geschlagen, ansonsten heuer aber noch keine Stricke zerrissen.

Nach 5 Erstrunden-Niederlagen in Folge erreichte er zuletzt in Santiago immerhin die Viertelfinals. In Runde 2 würde Laaksonen auf den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 32) treffen.

Bekommt Djokovic eine Einreise-Erlaubnis?

Angeführt wird das Feld vom Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew. In die Tableau-Hälfte des Russen wurde auch Rafael Nadal gelost. Die Nummer 2 des Turniers ist Novak Djokovic.

00:32 Video Archiv: Djokovic nicht mehr die Nummer 1 Aus Sport-Clip vom 24.02.2022. abspielen

Ob der Serbe wirklich dabei ist, ist allerdings unklar. «Noch ist nicht entschieden, ob er die Zustimmung des CDC (US-Center für Krankheitskontrolle und -prävention, Anm. d. Red.) für seine Einreise erhält», teilten die Organisatoren mit.

Gemäss den CDC-Vorgaben müssen ausländische Flugreisende einen Impfnachweis gegen das Coronavirus vorlegen. Der ungeimpfte Djokovic hat vor Kurzem erklärt, er nehme es in Kauf, auf Turniere zu verzichten.