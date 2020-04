Zum ersten Mal habe er die legendären karierten Hosen, mit denen er 2015 die French Open gewinnen konnte, 2014 an einem Turnier in Tokio gesehen, enthüllte Stan Wawrinka zu Beginn des Insta-Live mit Novak Djokovic. Der Serbe hatte bereits tags zuvor mit Andy Murray darüber gesprochen.

Djokovic liess durchblicken, dass er an jener Niederlage und auch am verlorenen Final 2016 an den US Open lange zu beissen hatte. Die beiden sprachen aber auch über andere Aspekte ihres Sports.

Zeit für die Familie

Etwa über mentale Stärke: «Wie trennst du den Sport vom Privatleben?», wollte die Weltnummer 1 wissen. Djokovic selbst falle es bisweilen schwer, auf dem Platz auszublenden, was ihn sonst noch beschäftige. «Es gab einige wenige Turniere, in denen ich wirklich in einer 'Bubble' war, auch an Grand Slams», so Wawrinka.

Der Waadtländer betätigt sich momentan ab und zu als Lehrer seiner Tochter. «Ich glaube aber, sie hat nicht unbedingt Glück», sagte Wawrinka mit einem Schmunzeln. Djokovic ist dafür temporär Tennislehrer seines Sohnes Stefan, der seinem Vater mehrmals kurz über die Schulter schaute.