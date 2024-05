Alexander Zverev holt nach 2017 erneut den Titel am ATP-1000-Turnier in Rom. Er bezwingt Nicolas Jarry in zwei Sätzen.

Alexander Zverev hat in Rom seinen ersten grossen Turniersieg seit drei Jahren gefeiert. Der Deutsche triumphierte im Foro Italico zum zweiten Mal. Zum sechsten Mal gewann er ein ATP-1000-Turnier. Letztmals siegte Zverev auf diesem Niveau im August 2021 in Cincinnati.

Das Endspiel gegen Nicolas Jarry behielt Zverev nach überzeugender Leistung in 101 Minuten mit 6:4, 7:5 die Oberhand. Schon bei 5:4 im zweiten Satz hatte er bei Aufschlag Jarrys zwei Möglichkeiten, das Match zu beenden. Der Chilene krallte sich das Game aber doch noch und erzwang einen «Long Set». Wenig später war es in seinem ersten Final auf Stufe ATP-1000 dann aber trotzdem um ihn geschehen.

Kandidat für Sieg in Roland Garros

Zverev wird sich in der Weltrangliste am Montag auf Platz 4 verbessern. Wichtiger für ihn aber ist, dass er als Mitfavorit an die French Open nach Paris reist. In Roland Garros zog sich Zverev vor zwei Jahren im Halbfinal eine fürchterliche Knöchelverletzung zu, die ihn lange aus der Bahn warf.

«Rom wird für mich eine immer speziellere Stadt», so Zverev nach dem Finalsieg. «Hier gewann ich mein allererstes grosses Turnier (2017 als 20-Jähriger – Anm. der Redaktion). Dass ich jetzt auch den ersten grossen Titel seit meiner schweren Verletzung hier hole, passt gut ins Bild.»