Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal verzichtet in diesem Jahr auf die Teilnahme an den All England Championships in Wimbledon – und darüber hinaus auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Als Grund gab der Spanier seine gesundheitlichen Probleme an. «Es ist keine leichte Entscheidung, aber nachdem ich auf meinen Körper gehört und mit meinem Team darüber gesprochen habe, verstehe ich, dass es die richtige Entscheidung ist», teilte er via Twitter mit.

Trotz «Priorität» kein Olympia

Nadal war am vergangenen Freitag im Halbfinal der French Open am späteren Turniersieger Novak Djokovic gescheitert. Dass wegen der Paris-Verschiebung diesmal nur 2 Wochen Pause bis Wimbledon blieben, habe es seinem Körper «nicht leichter gemacht, sich zu erholen». Nadal hatte Wimbledon 2008 und 2010 gewonnen.

Auch Thiem lässt Tokio aus Box aufklappen Box zuklappen Nebst Nadal hat am Donnerstag auch die Weltnummer 5 Dominic Thiem die Teilnahme an den Sommerspielen abgesagt. Der Österreicher begründete seine Absage damit, dass «ich mich nicht bereit fühle, in Tokio mein Bestes geben zu können».

Nadal bedauerte vor allem seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele. Sie hätten ihm «immer viel bedeutet» und «Priorität» in seinem Sportleben genossen. Nadal nahm an 3 Olympischen Spielen teil, 2008 in Peking gewann er Gold im Einzel.