Legende: Entsetzt über Zverevs Verhalten Nick Kyrgios. Keystone

Vor Wochenfrist war bekannt geworden, dass mehrere Teilnehmer der Adria-Tour sich mit Corona infizierten hatten. Der Test fiel beim in die Tour involvierten Tennisprofi Alexander Zverev zwar negativ aus, der Deutsche kündigte damals aber dennoch eine 14-tägige Selbstisolation an.

Die Tenniswelt wird immer egoistischer.

Nun ist aber ein Video aufgetaucht, das den 23-Jährigen ausgelassen feiernd zusammend mit Modedesigner Philipp Plein zeigt – ohne jegliche Hygienemassnahmen.

Zverev macht Party , Link öffnet in einem neuen Fenster

Dies rief Nick Kyrgios auf den Plan. «Mann, wie egoistisch kannst du sein?» fragte er via Instagram. Wenn Zverev schon die Dreistigkeit besitze, sein Management eine Botschaft schreiben zu lassen, in der er eine Selbstisolation ankündige und sich entschuldige, solle er doch bitte für 14 Tage zu Hause bleiben, fügte der Australier an. Kyrgios’ Fazit: «Das kotzt mich an – die Tenniswelt wird immer egoistischer.»