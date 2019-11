Novak Djokovic hat eine eindrückliche Woche in Paris-Bercy mit seinem insgesamt 77. Titel auf der ATP-Tour gekrönt. Der Serbe liess im Final dem Kanadier Denis Shapovalov (ATP 28) keine Chance und siegte nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:3 und 6:4.

Der 32-Jährige ist damit mit US-Legende John McEnroe gleichgezogen. Djokovic ist weiter die Nummer drei der noch aktiven Titelsammler hinter seinen Dauerrivalen Roger Federer (103 Titel) und Rafael Nadal (84).

2 Breaks reichen zum Titel

Djokovic reichte in jedem Satz ein Break, um seinen 5. Triumph in der französischen Hauptstadt perfekt zu machen. Nur einmal musste er kurz zittern, als Shapovalov im 2. Umgang beim Stand von 3:4 zu seiner einzigen Breakchance gekommen war.

Ab Montag trotzdem nur noch die Nummer 2 der Welt

Trotz des Sieges wird Djokovic am Montag an der Weltranglisten-Spitze von Rafael Nadal abgelöst. An den ATP Finals in London (ab 10. November) wird sich entscheiden, welcher der beiden Spieler das Jahr als Weltnummer 1 beenden wird.

