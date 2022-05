Erst küsste Novak Djokovic die Silbertrophäe, dann schnappte er sich das Mikrofon – und stimmte gar in die Siegeshymne «Stand up for the Champions» mit ein. Es waren emotionale Momente für den Weltranglistenersten im «Foro Italico». Sein Triumph beim ATP-1000-Turnier in Rom kam nicht nur einer persönlichen Erlösung gleich, es war auch eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Wird sich Nadal die «21» bald teilen müssen?

«Es könnte nicht besser sein, als mit einem Titel bei diesem wunderbaren Turnier nach Roland Garros zu fahren», schwärmte Djokovic mit Blick auf die French Open (22. Mai bis 5. Juni). Er werde nun sein «Bestes» geben, um in Paris seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, endlich diesen 21. Grand-Slam-Triumph zu feiern – und mit Rekordchampion Rafael Nadal gleichzuziehen.

Legende: Reist mit einem guten Gefühl nach Roland Garros Novak Djokovic. Keystone / Alessandra Tarantino

Nach dem schwierigen Saisonstart meldete sich der Serbe jedenfalls pünktlich für Paris zurück. Die Form stimmt, natürlich reist er nach seinem Finalsieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas als einer der Top-Favoriten zum zweiten Grand Slam des Jahres. Mit seinem bereits sechsten Titel in Rom und frischem Selbstbewusstsein im Gepäck.

Frei von Impf-Trubel in Hochform

«Hoffentlich kann ich dieses Level beibehalten, und mich nochmal steigern», sagte Djokovic, der seit 4 Jahren nicht mehr so lange auf einen Turniersieg warten musste wie in dieser Saison. Eine Saison, die für ihn mit dem Einreiseverbot nach Australien so unrühmlich begonnen hatte. Umso grösser war die Erleichterung, und so sprach der Tennisstar voller Stolz von einer «perfekten Woche» – nicht nur aufgrund seines Erfolges.