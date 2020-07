Wawrinka in Cincinnati nicht dabei – US Open wohl kein Thema

Legende: Lässt die Hartplatz-Saison womöglich sausen Stan Wawrinka. Keystone

Stan Wawrinka scheint auf die Mini-Tour in Amerika und damit auch die US Open zu verzichten. Beim Vorbereitungsturnier von Cincinnati (ab 15. August) gehört er genau wie Roger Federer (ATP 4) und Fabio Fognini (ATP 11, beide verletzt) sowie Gaël Monfils (ATP 9) zu den vier Abwesenden aus den Top 40 des Rankings.

Seine Trainingsbilder auf Instagram lassen darauf schliessen, dass sich der Waadtländer bereits auf die Sandplatzsaison konzentriert. Diese beginnt am 14. September in Madrid, einen Tag nach dem Final der US Open.

Auch der Titelverteidiger ungewiss

Ähnliches dürfte auch für Rafael Nadal gelten. Die Weltnummer 2 spielt derzeit ebenfalls nur auf Sandplätzen, seine Teilnahme in Cincinnati ist ungewiss. Der Mallorquiner dürfte sich wohl noch eine Hintertüre offen lassen, um seinen US-Open-Titel vom Vorjahr verteidigen zu können.

Die Organisatoren müssen bis am Freitag die Durchführung des Major-Turniers bestätigen.