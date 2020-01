Federer brilliert und ist an den Australian Open «nicht ganz 100»

Roger Federer schlägt Filip Krajinovc in der 2. Runde von Melbourne in nur 92 Minuten 6:1, 6:4 und 6:1.

Dem Schweizer gelingen bei seinem 99. Sieg an den Australian Open insgesamt 7 Breaks.

Nächster Gegner ist der Australier John Millman (ATP 47).

Roger Federer erlebte in der 2. Runde von Melbourne ein Déjà-vu der positiven Art. Wie schon gegen Steve Johnson konnte der Schweizer zu Beginn jedes Satzes bei erster Gelegenheit auch Filip Krajinovc den Service abnehmen.

Zudem blieb Federer auch gegen den Serben ohne Satzverlust, die Partie dauerte mit 1:32 Stunden nur 11 Minuten länger. Der 6-fache Australian-Open-Sieger lieferte bei seinem 2. Ernstkampf in der neuen Saison eine Gala-Vorstellung ab.

Kleiner Durchhänger im 2. Satz

20 Minuten hatte Federer gebraucht, dann war der 1. Satz mit 6:1 im Trockenen. Der 2. Umgang dauerte doppelt so lange, weil sich der 38-Jährige einen kurzen Durchhänger erlaubte. Beim 2. engen Aufschlagspiel in Folge war es passiert – Krajinovic krallte sich das Re-Break zum 4:4.

Es war allerdings die einzige enge Phase in einer einseitigen Partie. Federer schlug sofort zurück, realisierte den nächsten Servicedurchbruch und holte sich den Satz mit 6:4. Spätestens nach der 2:0-Führung im 3. Umgang war die Partie gelaufen.

Federer dominierte seinen Gegner fortan nach Belieben und setzte zum Schaulaufen an. Mit seinem 3. Matchball und seinem 42. Winner beendete er das Spiel in der Rod Laver Arena.

Den 100. Sieg im Visier

Dem Baselbieter bietet sich in der nächsten Runde am Freitag nicht nur die Chance zum Achtelfinal-Einzug. Gewinnt Federer auch gegen John Millman (ATP 47), hat er 100 Siege an den Australian Open auf dem Konto.

Doch so weit ist es noch nicht. Und Federer dürfte gewarnt sein, denn an den US Open 2018 kassierte er im Achtelfinal eine schmerzliche Viersatz-Niederlage gegen den Australier.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.01.2020, 10:30 Uhr