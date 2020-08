Laaksonen in Prag out

Legende: Weiter im Titelrennen Stan Wawrinka. Keystone

Stan Wawrinka (ATP 17) steht beim Challenger-Turnier in Prag in den Halbfinals. Der als Nummer 1 gesetzte Schweizer kam gegen den Inder Sumit Nagal (ATP 127) zu einem letztlich mühelosen 2:6, 6:0, 6:1.

Nun gegen Vrbensky

Wawrinka zeigte nach dem verlorenen Startsatz eine markante Reaktion. Im 2. Satz gab der Romand nur 6 Punkte ab und im entscheidenden 3. Durchgang führte er nach zwei Breaks 5:0, ehe er nach 11 gewonnenen Games in Folge Nagal, der am letzten US Open gegen Roger Federer einen Satz geholt hatte, wieder ein Game zugestehen musste.

In den Halbfinals trifft Wawrinka auf den Einheimischen Michael Vrbensky, die Nummer 402 im ATP-Ranking.

Laaksonen verliert gegen Karazew

Henri Laaksonen (ATP 137), der zweite Schweizer in Prag, verpasste derweil die Halbfinals. Der Schaffhauser unterlag dem über 100 Positionen schlechter klassierten Russen Aslan Karazew nach sechs vergebenen Satzbällen im ersten Satz mit 6:7 (3:7), 4:6.