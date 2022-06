Roger Federer wird neu gleich hinter Henri Laaksonen an Position 96 geführt. Am 11. Juli wird er ganz aus dem ATP-Ranking fallen.

Legende: Möchte im Oktober sein Comeback geben Roger Federer. Keystone / Gian Ehrenzeller

Roger Federer wurden die 250 Punkte vom ATP-Rasenturnier in Halle aus der Wertung gestrichen. Letztmals erschien der bald 41-jährige Baselbieter im Juli 2017 nicht als Schweizer Nummer 1 im ATP-Ranking – Stan Wawrinka lag damals vor ihm. Der Romand wird aktuell an 265. Stelle geführt.

Am 11. Juli wird Federer nach knapp 25 Jahren ganz aus dem ATP-Ranking verschwinden. Dann nämlich werden ihm auch noch die 600 Punkte von seinem Finaleinzug in Wimbledon aus dem Jahr 2019 gestrichen, die aufgrund der Corona-Ausnahmeregel noch gezählt werden.

Comeback im Oktober?

Federer wurde am 22. September 1997 zum ersten Mal im ATP-Ranking geführt, am 2. Februar 2004 führte er die Weltrangliste erstmals an. Insgesamt thronte er 310 Wochen lang an der Spitze des ATP-Rankings.

Seinen letzten Ernstkampf bestritt Federer vor fast einem Jahr bei der Viertelfinal-Niederlage in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz. Danach liess er sich erneut am rechten Knie operieren. Im kommenden Oktober plant er beim Heimturnier in Basel das ATP-Comeback.