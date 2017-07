Laaksonen so gut wie noch nie

Heute, 14:53 Uhr

Henri Laaksonen ist erstmals in seiner Karriere in den Top 100 der Welt klassiert. Am Montag startet der 25-jährige Schweizer ins ATP-Turnier von Bastad.

Bild in Lightbox öffnen. Natürlich überstrahlt Roger Federer derzeit mit seinem 19. Grand-Slam-Titel die Schweizer Tennislandschaft. Doch im Schatten des «Maestros» hat auch Henri Laaksonen ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen: In der Weltrangliste verbesserte sich der Zürcher mit finnischen Wurzeln nämlich von Platz 104 auf 100. Laaksonen ist damit der elfte Schweizer, der es unter die Top 100 schafft. Nach Heinz Günthardt, Jakob Hlasek, Claudio Mezzadri, Roland Stadler, Marc Rosset, Roger Federer, George Bastl, Michel Kratochvil, Stan Wawrinka und Marco Chiudinelli. Beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad soll es für den 25-Jährigen weiter nach oben gehen. In der ersten Runde trifft er am Montagnachmittag auf das einheimische Talent Mikael Ymer.

ssc